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Названы симптомы одного из опаснейших видов рака

Майк Габриелян
28 минут назад

Исследователи Колумбийского университета (США) опубликовали исследование о первых признаках рака поджелудочной железы. Об этом сообщает портал ColumbiaSurgery.

Названы симптомы одного из опаснейших видов рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые объяснили, что поджелудочная железа расположена так, что пациенты годами могут не знать о её увеличении. Первые симптомы развиваются незаметно. Затем появляются видимые признаки: желтеют кожа и белки глаз. Это связано с тем, что в крови накапливается билирубин, продукт распада красных кровяных телец.

Также новообразование увеличивается в размерах и начинает давить на соседние органы, из-за чего у пациента может болеть живот, возникать тошнота, диарея, острая боль в спине на протяжении нескольких недель. Нередко больных направляют к онкологу другие врачи-специалисты.

Еще один симптом рака поджелудочной железы – внезапное похудение и развитие диабета. Это связано с нехваткой функциональных ферментов.

Рак поджелудочной железы входит в список самых распространенных онкологических заболеваний. Летальность этого рака составила 93,99%.

На последнем Всемирном саммите по здравоохранению были озвучены данные, что из-за пандемии COVID-19 диагностические процедуры сократились более чем наполовину в 73 странах мира. Количество визуализаций рака щитовидной железы снизилось на треть, ПЭТ КТ стали делать на 36% реже, а биопсию лимфоузлов — на 45%.

По этой причине в ближайшие годы эксперты предрекают рост количества запущенных случаев рака.

Наука и техника,Соединенные Штаты,
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