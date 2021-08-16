Ученые проследили жизнь мамонта

Международная команда исследователей провела изотопный анализ бивней мамонта и изучила его ДНК. Полученные данные позволили им реконструировать жизнь и передвижения древнего животного, которое могло бы дважды обойти Землю. Исследование опубликовано в журнале Science.

Фото: Андрей Станиславович / extinct-animals.fandom.com Андрей Станиславович / extinct-animals.fandom.com

Мамонты — одни из самых известных существ ледникового периода, прославленные произведениями поп-культуры. Шерстяные слоны внушительных размеров, экипированные впечатляющими бивнями — неудивительно, что они прославились. Однако далеко не все обстоятельства их жизни известны ученым. Например, малоизучены образ жизни и передвижения шерстистых мамонтов.

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Однако новое исследование американских и канадских ученых раскрыло беспрецедентные подробности о жизни мамонтов. Исследователи проанализировали бивни животного, которое жило 17 тысяч лет назад. Бивни росли на протяжении всей жизни мамонтов, постепенно увеличиваясь за счет новых слоев. Эти слои стали хронологической летописью всей жизни древнего животного.

«С момента рождения и до самой смерти у них есть дневник, и он записывается в их клыках. Мать-природа обычно не предоставляет таких удобных и пожизненных записей о жизни особи», — рассказал Пэт Дракенмиллер из Музея Севера Университета Аляски.

Ученые провели изотопный анализ бивней. Полученные данные позволили реконструировать маршрут путешествий мамонта до заполярного региона Норт-Слоуп на Аляске, где он умер. Также ученые проанализировали ДНК мамонта, которая сохранилась в останках.

В результате биологи выяснили, что примерно в 15 лет мамонт был изгнан из стада. Именно в этот момент его перемещения сильно изменились. Некоторые современные слоны также изгоняют самцов из стада. «Знание того, что он был самцом, обеспечило лучший биологический контекст, в котором мы могли интерпретировать изотопные данные», — прокомментировала Бет Шапиро из Калифорнийского университета в Санта-Круз.

В целом за свою жизнь мамонт прошел столько, что мог бы дважды обойти всю планету. А умер он, вероятно, от голода. Об этом говорит то, что в последнюю зиму жизни в его бивнях резко повысилось содержание изотопов азота, что может быть признаком недоедания.