В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Интернет Илона Маска появится на территории бывшего СССР

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Спутниковый интернет Starlink появится на территории Грузии. Об этом в своем Facebook сообщило Грузинское агентство по инновациям и технологиям (GITA).

Интернет Маска появится на территории Грузии
Фото: ReutersReuters

Грузинская делегация посетила США, где провела переговоры с представителями SpaceX Илона Маска. Как рассказали в агенстве, американская компания выразила интерес в развитии спутникового интернета на территории Грузии.

«Грузия окажется одной из первых стран, где SpaceX будет давать пилотный доступ к спутниковому интернету», — отмечается в сообщении.

Таким образом, есть вероятность, что Грузия окажется первой из стран бывшего СССР, где будет функционировать Starlink.

От грузинской стороны на встрече присутствовали заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ираклий Надареишвили, председатель Агентства по инновациям и технологиям Автандил Касрадзе и генеральный консул Грузии в Сан-Франциско Леван Беридзе. SpaceX представляли финансовый директор компании Брет Джонсен и один из инвесторов компании Билл Райхерт.

По итогам встречи стороны договорились начать официальный процесс получения лицензии на работу Stalink в регионе.

«Обсуждалось также более активное участие Грузии и жителей государства в будущих проектах SpaceX», — говорится в отчете.

В настоящий момент Starlink работает на территории США и ряда европейских стран в тестовом режиме. Стоимость месячной подписки на сервис составляет 99 долларов, терминала для приема сигнала — 500 долларов.

Ранее сообщалось, что спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость. Отчет сервиса Speedtest от Ookla показал, что в некоторых регионах скорость Starlink приближается к скорости обычного проводного интернета.

Наука и техника,Билл Райхерт,SpaceX,Грузия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители