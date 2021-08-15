Врач назвал сроки появления новой мутации COVID-19

Уже этой осенью в мире может появиться новый штамм коронавируса. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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Специалист при этом подчеркнул, что основные мутации коронавирусной инфекции происходят именно в осенний период.

«После появления новой мутации, для того, чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев», - объяснил медик.

Тимаков добавил, что если осенью возникнет новый штамм COVID-19, то в полной мере люди ощутят его действие весной 2022 года, а ситуация после этого стабилизируется лишь к декабрю.

«То есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения»», - уточнил эксперт.