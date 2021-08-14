Четыре популярных продукта, чья вредность оказалась мифом

Московские врачи-эндокринологи и диетологи объяснили, как макароны, сало, мороженое и сливочное масло могут принести пользу здоровью россиян. Об этом сообщает «Прайм».

Эндокринолог столичного клинико-диагностического центра Елена Маслова заявила, что вредные продукты могут быть полезны, при условии, что рацион человека сбалансирован, и он следит за калориями.

Например, сливочное масло и сало содержат ряд жирорастворимых витаминов и микроэлементов. Если употреблять эти калорийные продукты в разумном количестве, они не навредят организму.

Не следует отказываться и от кофе, который является прекрасным источником антиоксидантов. Разумеется, при потреблении напитка надо также соблюдать меру.

Врач-диетолог Анна Кривошеева рассказала, что и мороженое содержит в себе элементы, которые могут принести пользу. В частности, это кальций и фосфор, которые положительно влияют на зубную и костную ткань. Предпочтение надо отдавать натуральному мороженому без искусственных добавок.

Полезны и правильно приготовленные макароны из твердых сортов муки. Это источник медленно усваиваемых углеводов с низким гликемическим индексом.

«Они богаты растительным белком, пищевыми волокнами и витаминами», - пояснила Кривошеева.

По её словам, «вполне здоровой закуской» может быть попкорн, — это натуральная кукуруза, важный источник витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Попкорн должен быть без добавок и с минимальным количеством соли.