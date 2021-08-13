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Ученые развеяли миф о безобидности лабрадоров

Letidor.ru
7 часов назад

Во время карантина люди стали активно заводить питомцев, в том числе собак. Лабрадор считается одной из самых популярных пород для семей с детьми. Однако новое исследование британских ученых показало, что они не так безобидны, как многие считают. Аналитики британского сайта Money.co.uk провели исследование. В нем они проанализировали мнения владельцев собак, какие породы вызывают наибольший хаос в доме, сообщает Daily Express. Выяснилось, что лабрадоры занимают второе место среди кусающихся питомцев. Кроме того, они уничтожают мебель и едят несъедобные вещи. «Держите кабели вне досягаемости, так как 26% владельцев, отметили повреждения в доме, например, собаки могут принять кабели и провода за игрушки для жевания», — сообщается в издании. Среди пород собак, которые часто ломают телефоны и разбивают горшки с цветами, лабрадоры заняли третье место. Однако на улице лабрадоры ведут себя более спокойно по сравнению с другими породами собак. Ранее «Летидор» назвал 4 команды для собак, которые должны знать дети. Фото: Depositphotos

Ученые развеяли миф о безобидности лабрадоров
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
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