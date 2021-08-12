Создан способ вернуть меню «Пуск» в Windows

Независимые разработчики создали утилиту, позволяющую настроить дизайн меню «Пуск» в Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: Windows / Youtube Windows / Youtube

В новой версии ОС от Microsoft меню «Пуск» зафиксировано по центру панели задач, его тонкая настройка невозможна. Компания Stardock представила программу Start11, которая позволяет изменить дизайн меню. С помощью данного способа пользователь сможет выбрать расположение «Пуска» на экране компьютера и его оформление.

Одна из опций разрешает разместить меню с левой стороны — в этом месте «Пуск» находился в ранних версиях Windows. Также потребители смогут выбрать старый дизайн элемента управления. Например, в стиле Windows 7 или Windows XP. «У нас запланировано много интересных новых функций, которые сделают меню "Пуск" не только более доступным, но и более полезным для компаний и опытных пользователей», — заметили разработчики программы.

Утилита Start11 распространяется платно. Стоимость лицензии составляет 4,99 доллара, или около 400 рублей.