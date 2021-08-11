Роскомнадзор разблокировал платформу DeviantArt

Роскомнадзор (РКН) разблокировал популярный среди художников и иллюстраторов ресурс DeviantArt, доступ к которому ограничили в начале августа 2021 года из-за запрещённого контента. Администрация сайта всё же удалила материалы, которые российские власти сочли противозаконными, в том числе призывы к самоубийству и детскую порнографию.

Фото: facebook.com facebook.com

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что портал DeviantArt удалил «все противоправные материалы», на которые обратили внимание в ведомстве, в полном объёме.

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Аналогичные инциденты ранее происходили и с другими сервисами. Сталкивались с блокировкой, а затем снятием ограничений после удаления отдельных материалов:

музыкальный портал Genius.com,

фотобанк Shutterstockcom,

архив сайтов Archive.org,

электронная библиотека Scribd.com.

Роскомнадзор пригрозил блокировкой порталу DeviantArt в конце июля. Тогда ведомство заявило, что ограничит доступ к сайту, если его администрация не удалит противоправные материалы. На ресурсе нашли страницы с детской порнографией, нацистским и суицидальным контентом, а также пропаганду употребления наркотических средств.

Свою угрозу в адрес DeviantArt Роскомнадзор воплотил в жизнь спустя несколько дней. На заблокированный доступ к отдельным страницам сайта тогда обратили внимание эксперты «Роскомсвободы». В официальный реестр запрещённых ресурсов DeviantArt на тот момент не внесли.

Портал DeviantArt запустился в августе 2000 года. Спустя 17 лет сообщество за $36 млн купила компания — владелец конструктора сайтов Wix из Израиля. Сайт уже сталкивался с блокировкой Роскомнадзора: в 2014 году ведомство ограничило доступ к порталу из-за материалов с эротическим иллюстрациями. Блокировку сняли через несколько дней после публикации петиции в поддержку DeviantArt.