В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Роскомнадзор разблокировал DeviantArt. С сайта удалили запрещённый контент

Секрет Фирмыиещё 3
24 минуты назад

Роскомнадзор (РКН) разблокировал популярный среди художников и иллюстраторов ресурс DeviantArt, доступ к которому ограничили в начале августа 2021 года из-за запрещённого контента. Администрация сайта всё же удалила материалы, которые российские власти сочли противозаконными, в том числе призывы к самоубийству и детскую порнографию.

Роскомнадзор разблокировал платформу DeviantArt
Фото: facebook.comfacebook.com

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что портал DeviantArt удалил «все противоправные материалы», на которые обратили внимание в ведомстве, в полном объёме.

Видео дня

Аналогичные инциденты ранее происходили и с другими сервисами. Сталкивались с блокировкой, а затем снятием ограничений после удаления отдельных материалов:

  • музыкальный портал Genius.com,
  • фотобанк Shutterstockcom,
  • архив сайтов Archive.org,
  • электронная библиотека Scribd.com.

Роскомнадзор пригрозил блокировкой порталу DeviantArt в конце июля. Тогда ведомство заявило, что ограничит доступ к сайту, если его администрация не удалит противоправные материалы. На ресурсе нашли страницы с детской порнографией, нацистским и суицидальным контентом, а также пропаганду употребления наркотических средств.

Свою угрозу в адрес DeviantArt Роскомнадзор воплотил в жизнь спустя несколько дней. На заблокированный доступ к отдельным страницам сайта тогда обратили внимание эксперты «Роскомсвободы». В официальный реестр запрещённых ресурсов DeviantArt на тот момент не внесли.

Портал DeviantArt запустился в августе 2000 года. Спустя 17 лет сообщество за $36 млн купила компания — владелец конструктора сайтов Wix из Израиля. Сайт уже сталкивался с блокировкой Роскомнадзора: в 2014 году ведомство ограничило доступ к порталу из-за материалов с эротическим иллюстрациями. Блокировку сняли через несколько дней после публикации петиции в поддержку DeviantArt.

Портал DeviantArt запустился в августе 2000 года. Спустя 17 лет сообщество купила компания владелец конструктора сайтов Wix из Израиля за $36 млн. Сайт уже сталкивался с блокировкой Роскомнадзора — в 2014 году ведомство ограничило доступ к порталу из-за материалов с эротическим иллюстрациями. Блокировку сняли через несколько дней после публикации петиции в поддержку DeviantArt.

Наука и техника,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители