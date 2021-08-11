Ученые в США сообщили о штамме коронавируса со смертностью выше на 82 процента

Громкие заголовки о новой мутации ковида, которая якобы почти гарантированно убивает пожилых заболевших, опубликовали утром 11 августа несколько крупных российских СМИ. Позднее материалы были исправлены.

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Исследование о свойствах варианта «йота» действительно было размещено на портале medRxiv, где научные работы публикуются до завершения рецензирования. Авторы статьи, специалисты Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете, исследовали заразность и частоту летальных исходов при заражении данной мутацией и пришли к выводу о повышенном значении обоих показателей.

Тем не менее те 82%, которые несколько часов провели в топе «Яндекса», — это не оценка летальности. На самом деле в работе указано, что риск смерти для пациентов от 65 до 72 лет при заражении вариантом «йота» становится на 82% выше, чем при заражении ранее известными вариантами ковида.

В основной части статьи названы конкретные цифры: базовую вероятность летального исхода в этой возрастной группе ученые оценивают в 1%, а с «йотой» — в 1,9%, а совсем не в 82%. Также в исследовании, проведенном на основе анализа заболеваемости и смертности среди жителей Нью-Йорка, приводится оценка заразности данной линии: по данным ученых, она на 25% выше, чем у предыдущих вариантов.

Какие выводы следует делать из исследования? Даже с учетом того, что работа еще не прошла рецензирование, цифры можно назвать тревожными. Если «йота» действительно демонстрирует почти вдвое большую летальность среди пожилых заболевших, массовое распространение варианта может привести к существенному росту смертности. С другой стороны, даже с учетом повышенной заразности «йота» распространяется гораздо хуже «дельты», которая уже доминирует практически по всему миру. В середине весны, на пике распространения «йоты» в США, на нее приходилось 11% случаев ковида, а сегодня — 0,1%, ее полностью выдавила «дельта».