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Раскрыта стоимость робособаки от Xiaomi

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Xiaomi выпустила собственного робопса CyberDog. Об этом сообщает издание The Verge.

Раскрыта стоимость робособаки от Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

Робособака имеет четыре лапы и несколько камер и датчиков, позволяющих устройству взаимодействовать с окружающим миром. Робот базируется на платформе Nvidia Jetson Xavier AI, отличается наличием GPS-модуля, сверхширокоугольного объектива и камеры Intel RealSense D450, которая помогает определять расстояние до объектов. По форм-фактору гаджет напоминает робособак от компании Boston Dynamics.

«CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий», — говорится в сообщении Xiaomi. Также в компании раскрыли стоимость девайса. Устройство оценено в 9999 юаней, или около 114 тысяч рублей. Первая партия робопсов состоит из тысячи экземпляров.

Модель также имеет три порта USB-C и один порт HDMI. По словам представителей Xiaomi, интерфейсы используются для диагностики машины. При желании к роботу можно присоединить лидарные датчики, панорамные камеры и прожекторы.

Робособака от Xiaomi весит три килограмма и может развивать скорость до 3,2 метров в секунду. По данным представителей компании, робот достаточно проворен, чтобы выполнить заднее сальто. CyberDog может следить за своим хозяином и реагировать на голосовые команды. Также управлять устройством можно через приложение на смартфоне.

В начале лета китайская компания Unitree Robotics выпустила бюджетную версию четвероногого робота Unitree Go1. Робота оценили в 2,7 тысячи долларов. При этом также известно, что стоимость базового робота от Boston Dynamics составляет 74,5 тысячи долларов.

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