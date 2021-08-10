Huawei открыла предзаказ на первую в этом году серию смартфонов

В России открывается предзаказ на первый смартфон года от Huawei. Это будет модель nova 8. В течение нескольких месяцев бренд планирует представить еще больше смартфонов серии nova. В чем заключается уникальность новинки — в материале «Ленты.ру».

Фото: Павел Ткачук Павел Ткачук

Huawei nova 8 — это стильная, сияющая новинка с усовершенствованным дизайном, продвинутой камерой и технологиями. Аппарат имеет быстрый процессор, качественный экран и основную камеру с четырьмя модулями. Это не просто современный и стильный девайс в сверкающем корпусе, но настоящий персональный помощник. С ним можно делать фото и видео в высоком разрешении, наслаждаться просмотром контента и общаться с друзьями: емкая батарея и поддержка технологии супербыстрой зарядки гарантируют активную работу в течение всего дня.

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Не оторвать взгляд

Пудровый розовый цвет — самый стильный и современный из всех оттенков розового. Huawei впервые использует его в серии nova. Яркий, оригинальный и универсальный оттенок сочетается с любой одеждой. Задняя панель — стеклянная с несколькими слоями пленки. Смартфон сверкает, но не бликует, отпечатки пальцев на нем не остаются. Изогнутые края для прочности вписаны в металлическую рамку.

У модели достаточно широкий OLED-экран — 6,57 дюйма, а корпус тонкий и легкий — 7,64 миллиметра и всего 169 граммов. Такие параметры снижают риск появления боли в запястье, если смартфон долго находится в поднятой руке, когда пользователь смотрит видео, листает соцсети, записывает блог или играет.

Три модуля основной камеры и вспышка расположены в два ряда и этим напоминают логотип nova. Главный модуль имеет многоуровневую круглую форму, производитель сравнивает такое дизайнерское решение с образом зеркальной фотокамеры и кольцами Сатурна. Космическая метафора содержится и в названии серии nova — от латинского nova stella, или «сверхновая». Воплощая самые свежие инженерные и дизайнерские разработки бренда, nova может составить конкуренцию флагманам, но при этом остается доступной.

Увидеть детали

Экран Huawei nova 8 поддерживает частоту обновления кадров до 90 герц, вследствие чего перемещение в меню приложений выглядит плавно. При этом частота дискретизации сенсорной панели еще выше — до 240 герц. Это значит, что смартфон регистрирует нажатия и касания до 240 раз в секунду и откликается на них мгновенно. Особенно полезен такой быстрый отклик в графических программах и мобильных играх, где для успешного результата важно сэкономить даже долю секунды.

Изображение на экране nova 8 ощущается реалистичным и детализированным, благодаря десятибитной цветовой палитре с 1,07 миллиарда цветов и высокой плотности пикселей до 392 ppi. По оценке экспертов, человеческий глаз в состоянии различить отдельные пиксели на экране смартфона при плотности до 350 ppi. Поскольку у nova 8 это значение выше, то невооруженным глазом пиксели на дисплее уже не разглядеть, и картинка будет ощущаться целостной. Кстати, слишком высокая плотность может сильнее нагружать процессор, повышая энергопотребление, так что ее значение не должно быть запредельным.

С объемом оперативной памяти 8 гигабайт и встроенным накопителем емкостью 128 гигабайт смартфон плавно и быстро выполняет различные задачи. Huawei nova 8 имеет процессор Kirin 820E, изготовленный по 7 нм технологическому процессу и оснащенный шестиядерным графическим модулем Mali-G57.

25-й кадр

Смартфон оснащен квадрокамерой. Ее главный модуль имеет разрешение 64 мегапикселя, сверхширокоугольный — 8 мегапикселей, макрообъектив и ToF-модуль для снимков с эффектом боке — 2 мегапикселя. Камера поддерживает технологию группировки пикселей 4-в-1, что увеличивает чувствительность матрицы при недостаточном освещении и снижает уровень шума. Даже начинающие фотографы смогут делать четкие и яркие снимки в любое время суток.

Сверхширокоугольный объектив имеет угол зрения 120 градусов. С ним удобно снимать групповой портрет, красивую панораму или высокое здание, находясь вблизи от него. Умный алгоритм nova 8 заряжен на то, чтобы создавать максимально пропорциональные широкоугольные фото без оптических искажений по краям кадра. ToF-модуль размывает фон при съемке портретов: эффект такой, будто портрет сделан в профессиональной фотостудии. При этом размытие получается естественным, а контуры лица и фигуры объекта в кадре — четкими. Макрообъектив снимает детализированный крупный план с расстояния от четырех сантиметров. Таким образом можно, например, показать текстуру ягод, фруктов или запечатлеть капли дождя на стекле. Макрорежим активируется автоматически, когда вы подносите смартфон близко к объекту съемки.

Фронтальная камера расположена по центру экрана и имеет разрешение 32 мегапикселя. Она получила улучшенный режим ночных суперселфи 2.0 и интеллектуальный алгоритм удаления бликов. Это существенно повышает не только качество снимков и роликов, но и качество изображения при видеозвонке, осуществляемом с фронтальной камерой. Что касается видеосъемки, то смартфон умеет записывать ролики в высоком разрешении, а также совмещать в одном видео сразу несколько планов: например, общий и крупный.

Зарядить за 35 минут

Новый смартфон отличает продвинутая система охлаждения и технология ускоренной зарядки с мощностью 66 ватт. Это не просто быстро, а по-настоящему супербыстро. Судите сами: аккумулятор nova 8 заряжается на 100 процентов всего за 35 минут. А четверти часа хватит, чтобы запитать смартфон до 60 процентов. Можно попрощаться с навязчивой потребностью подзаряжать смартфон в течение дня.

Тепловая трубка из пористого 3D-графена, который в 10 раз прочнее и в 20 раз легче стали, обеспечивает эффективное отведение тепла от процессора даже при запуске ресурсоемких приложений. От этого заряд аккумулятора расходуется медленно.

Huawei nova 8 поставляется с самой свежей версией фирменного интерфейса EMUI 12 и предустановленным магазином приложений AppGallery, где есть сервисы на все случаи жизни. Смартфон поддерживает заставку постоянного отображения на выключенном экране. Например, можно вывести на нее часы, миниатюру любимого фото, мотивирующую фразу, и вы будете видеть их, а также уведомления приложений, не активируя телефон.

При необходимости можно запустить на Huawei nova 8 режим «Мультискрин», с помощью которого легко установить сопряжение с ноутбуком или планшетом Huawei, передать проекцию сразу нескольких мессенджеров на более широкий экран, перетащить файлы с одного устройства на другое. К nova 8 удобно подключать и аксессуары Huawei. Соединив гаджеты в единую экосистему, проще оставаться на связи, не беря в руки смартфон. Звонок можно принять с наушников, уведомление об авиарейсе или приезде такси увидеть на экране умных часов, а видеоконференцию запустить на планшете.