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Windows 11 стала доступна для компьютеров Apple

Ferra.ru
1 час назад

Программа Parallels Desktop 17 позволит владельцам компьютеров Mac опробовать новую операционную систему Microsoft Windows 11. Новая версия ПО работает на моделях с процессорами и Intel, и M1.

Windows 11 стала доступна для компьютеров Apple
Фото: MicrosoftMicrosoft

Parallels Desktop — это решение в области виртуализации для macOS, позволяющее пользователям запускать Windows, Linux и другие операционные системы. Новая версия Parallels Desktop 17 обеспечивает даже запуск превью Windows 11 — если ждать официальной сборки невмоготу.

Разработчики также рассказали, что новая версия программы позволит компьютерам на процессоре M1 улучшить производительность DirectX 11 на 28%. Кроме того, на 33% станет быстрее время загрузки для Windows 10 на базе ARM (Insider Preview). И это не все улучшения.

Программа также теперь совместима с новейшей операционкой macOS Monterey.

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