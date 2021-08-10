Windows 11 стала доступна для компьютеров Apple

Программа Parallels Desktop 17 позволит владельцам компьютеров Mac опробовать новую операционную систему Microsoft Windows 11. Новая версия ПО работает на моделях с процессорами и Intel, и M1.

Фото: Microsoft Microsoft

Parallels Desktop — это решение в области виртуализации для macOS, позволяющее пользователям запускать Windows, Linux и другие операционные системы. Новая версия Parallels Desktop 17 обеспечивает даже запуск превью Windows 11 — если ждать официальной сборки невмоготу.

Разработчики также рассказали, что новая версия программы позволит компьютерам на процессоре M1 улучшить производительность DirectX 11 на 28%. Кроме того, на 33% станет быстрее время загрузки для Windows 10 на базе ARM (Insider Preview). И это не все улучшения.