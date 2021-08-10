В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

TikTok обогнал Facebook по количеству скачиваний приложения в мире

RB.ruиещё 4
30 минут назад

Общее время просмотра TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут продолжать привлекать внимание, отмечает Nikkei Asia. Что касается контента, музыка и юмор становятся все более популярными.

TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире
Фото: ReutersReuters
Топ-10 приложений по количеству скачиваний в 2020 году:
  • TikTok
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Facebook Messenger
  • Snapchat
  • Telegram
  • Likee
  • Pinterest
  • Twitter

Китайская ByteDance запустила международную версию TikTok в 2017 году и с тех пор обогнала Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger — все они принадлежат Facebook — по количеству загрузок даже в США.

Успех TikTok обусловлен в том числе пандемией коронавируса, а Telegram, который поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга, — новой политикой WhatsApp.

Наука и техника,Соединенное Королевство,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители