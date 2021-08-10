TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире

Общее время просмотра TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут продолжать привлекать внимание, отмечает Nikkei Asia. Что касается контента, музыка и юмор становятся все более популярными.

Фото: Reuters Reuters

TikTok

Facebook

WhatsApp

Instagram

Facebook Messenger

Snapchat

Telegram

Likee

Pinterest

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Китайская ByteDance запустила международную версию TikTok в 2017 году и с тех пор обогнала Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger — все они принадлежат Facebook — по количеству загрузок даже в США.