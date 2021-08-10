TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире

Общее время просмотра TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube, и короткие видеоролики будут продолжать привлекать внимание, отмечает Nikkei Asia. Что касается контента, музыка и юмор становятся все более популярными.
Китайская ByteDance запустила международную версию TikTok в 2017 году и с тех пор обогнала Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger — все они принадлежат Facebook — по количеству загрузок даже в США.
Успех TikTok обусловлен в том числе пандемией коронавируса, а Telegram, который поднялся с восьмой на седьмую строчку рейтинга, — новой политикой WhatsApp.