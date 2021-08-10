21 378 новых случаев COVID выявлено в России

В России за последние сутки выявлено 21 378 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Днем ранее было зарегистрировано 22 160 случаев инфекции.

Отмечается, что у 7,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 792 человека, при этом вылечились 18 729 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Санкт-Петербург (1811), Москва (1639), Московская область (1309). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (2).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 491 288 случаев коронавируса. За весь период умерли 166 442 человека, выздоровели 5 788 710 человек.