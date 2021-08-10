Ученый заявил, что переболевшим COVID необходимо прививаться

«Все мировые вакцины, которые общепризнаны и хороши, все защищают от «дельта»-вируса, а вот переболевшим как раз надо ревакцинироваться, потому что они болели «китайским» вирусом, и тот иммунитет, который у них образовался, зачастую недостаточен», — сказал ученый.