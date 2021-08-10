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В сети появилось «живое» фото нового флагманского смартфона Honor Magic 3

Ferra.ru
54 минуты назад

Уже через два дня, 12 августа, Honor проведёт свою крупную презентацию. На ней, помимо всего прочего, нас ждёт анонс нового флагманского смартфона компании — Honor Magic 3.

В сети появилось «живое» фото нового смартфона Honor Magic 3
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В последние недели об устройстве ходило множество слухов в сети. Но вот, наконец-то, интернет-инсайдер опубликовал «живое» фото девайса, пишет Gizmochina. Оно демонстрирует любовь бренда к дизайнерским решениям своей экс-материнской компании.

Honor Magic 3

По крайней мере, именно такой вывод напрашивается, если посмотреть на дизайн блока основной камеры грядущего Honor Magic 3. Даже невооружённым взглядом видно, что этот самый блок вдохновлялся таковым на Huawei Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro

Из прочих «интересностей» можно отметить, что надпись «100Х» может означать, что нас ждёт 100-кратный цифровой зум. Опыт Samsung Galaxy S20 Ultra показал, что в подобной функции мало смысла с практической точки зрения. Но как рекламный трюк для привлечения внимания — отличный ход.

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