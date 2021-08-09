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В Челябинской области нашли зубы древних акул

Lenta.ru
1 час назад

На отвалах Коркинского разреза в Челябинской области обнаружили зубы древних акул — возраст находки может превышать 50 миллионов лет. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

В Челябинской области нашли зубы древних акул
Фото: страница Алексея Синеглазова во «ВКонтакте»страница Алексея Синеглазова во «ВКонтакте»

По словам местного жителя Алексея Синеглазова, они находились в слоях угольного разреза и сохранились благодаря детину, прочному материалу, из которого состоит твердая ткань зуба.

Как отмечает источник, несколько десятков миллионов лет назад на месте Челябинской области был океан. В настоящее время археологи находят в местных реках останки водных обитателей — шипы скатов, отпечатки плавников и акульи зубы.

Ранее в августе под Курганом обнаружили уникальные предметы быта, которые принадлежали жившим в эпоху энеолита (около 4,5 тысячи лет до нашей эры) рыбакам. Одной из главных находок стало древнее жилище, которое находилось на дне водоема.

Наука и техника,Челябинская Область,
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