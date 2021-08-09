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Австралийские ученые научились правильно щекотать крыс

Мир24
1 час назад

Ученые из ученые из Университета Новой Англии нашли способ улучшить эмоциональное состояние крыс. Этих грызунов часто используют для научных экспериментов. Согласно местным законам, с 2019 года ученые должны заботиться не только о физическом, но также о психическом состоянии своих подопечных, сообщает Государственный портал Австралийской столичной территории.

Ученые научились правильно щекотать крыс
Фото: Shutterstock/FOTODOM / BilanolShutterstock/FOTODOM / Bilanol

Исследователи стали искать способы поднять крысам настроение и обнаружили, что они хорошо относятся к щекотке. В рамках эксперимента крыс разделили на две группы. Одних ежедневно щекотали, других не трогали. Спустя месяц выяснилось, что грызуны из первой группы лучше справляются со страхом и в целом начинают больше доверять человеку.

Ученые также отметили, что щекотать крыс нужно особым способом: сначала потрогать заднюю часть шеи, а затем осторожно повернуть на спину и щекотать грудную клетку. Эти действия имитируют игривые действия крыс друг с другом и нравятся грызунам. А вот прикосновения к хвосту воспринимаются как агрессия.

Ранее ученые из Китая добились того, что самцы крыс смогли выносить детенышей. Крысята ничем не отличаются от своих собратьев, рожденных естественным путем.

Наука и техника,Соединенное Королевство,
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