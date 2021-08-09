Рогозин предложил расстреливать коррупционеров

В России следует ввести смертную казнь за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Он аргументировал необходимость столь суровой меры тем, что в таких случаях речь идет не только о воровстве государственных средств, но о подрыве безопасности страны и, как следствие, о потворстве агрессору, то есть потенциальным врагам России, которые могут воспользоваться слабостью сектора ОПК. Поясним, что госкорпорация «Роскосмос» также является частью оборонно-промышленного комплекса.

Владимир Соловьев — ведущий шоу, в рамках которого выступил Дмитрий Рогозин, — также неоднократно высказывался за возвращение смертной казни (преимущественно в контексте тяжких преступлений против личности, таких как убийство).