"ВКонтакте" запустила новую функцию

"Реакции помогут показывать чувства откровенно и разнообразно - посмеяться или искренне удивиться, разделить печаль или не сдерживать ярость. Кто-то скажет, что похожие реакции они встречали и раньше, и здесь нам есть что рассказать. Мы много тестировали различные варианты, в том числе были эксперименты с отрисовкой узнаваемых персонажей из стикеров. Но реакции меньше по размеру - и результаты показали, что эмоции было сложно считывать. Наша же цель - предоставить максимально понятный и интуитивный сервис", - подчеркнули в пресс-службе соцсети