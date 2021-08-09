В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем доступность популярных интернет-сервисов.

Технические неполадки наблюдаются в ряде стран, их причина в настоящий момент неизвестна. Сбой в Telegram наблюдается с 13.18 мск. Перед этим сложностей в использовании приложения для обмена сообщениями не фиксировалось.

У людей не удавалось отправить сообщения, подключиться к приложению. Основателем Telegram является российский предприниматель Павел Дуров. Он запустил сервис в 2013 году.

В июне в Telegram также происходил сбой. Сбой был в России, Украине и Белоруссии примерно с полудня.