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В работе мессенджера Telegram произошел сбой

Газета.Ru
37 минут назад

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем доступность популярных интернет-сервисов.

В работе Telegram произошел сбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Технические неполадки наблюдаются в ряде стран, их причина в настоящий момент неизвестна. Сбой в Telegram наблюдается с 13.18 мск. Перед этим сложностей в использовании приложения для обмена сообщениями не фиксировалось.

У людей не удавалось отправить сообщения, подключиться к приложению. Основателем Telegram является российский предприниматель Павел Дуров. Он запустил сервис в 2013 году.

В июне в Telegram также происходил сбой. Сбой был в России, Украине и Белоруссии примерно с полудня.

До этого проблемы с работой Telegram были зафиксированы в мае: пользователи также жаловались на сложности с запуском приложения и трудности во время отправки сообщений.

Наука и техника,Павел Дуров,
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