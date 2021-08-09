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В новой версии WhatsApp появится расширенный набор эмодзи

Lenta.ru
1 час назад

Разработчики тестируют новую версию популярного мессенджера WhatsApp. Как удалось выяснить исследователям портала WABetaInfo, получившим доступ к бета-версии продукта, в ней будет значительно увеличено количество значков эмодзи.

В новой версии WhatsApp появится расширенный набор эмодзи
Фото: Wabetainfo.comWabetainfo.com

Эксперты уже назвали расширенный набор смайликов достаточно странным. Например, в нем появились женщины с бородой и усами. Помимо этого, в расширенный набор добавили несколько эмодзи с принципиально новыми выражениями лиц, а также смайлики с парами.

Рядовые пользователи тоже могут установить бета-версию с новыми значками, но только в операционной системе Android версии 2.21.16.10. Ранее подобный набор значков уже появился в последней версии операционной системы iOS 14.5 компании Apple.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp посчитали опасным из-за многочисленных случаев мошенничества. В Роскачестве отметили, что WhatsApp используют 73 процента пользователей из России. В то же время «Лаборатория Касперского» предупреждает, что с его помощью совершается 83 процента фишинговых атак.

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