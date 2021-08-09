В новой версии WhatsApp появится расширенный набор эмодзи

Разработчики тестируют новую версию популярного мессенджера WhatsApp. Как удалось выяснить исследователям портала WABetaInfo, получившим доступ к бета-версии продукта, в ней будет значительно увеличено количество значков эмодзи.

Фото: Wabetainfo.com Wabetainfo.com

Эксперты уже назвали расширенный набор смайликов достаточно странным. Например, в нем появились женщины с бородой и усами. Помимо этого, в расширенный набор добавили несколько эмодзи с принципиально новыми выражениями лиц, а также смайлики с парами.

Рядовые пользователи тоже могут установить бета-версию с новыми значками, но только в операционной системе Android версии 2.21.16.10. Ранее подобный набор значков уже появился в последней версии операционной системы iOS 14.5 компании Apple.