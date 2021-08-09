Составлен топ-5 лучших ноутбуков 2021 года для работы

IT-компания Selectel порекомендовала несколько ноутбуков для тех, кто планирует регулярно использовать их для работы. В списке - модели от компаний HP, Lenovo, Dell, MSI и LG.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

HP Spectre x360 14назван первым. Он обладает удобной клавиатурой, экраном 13,5 дюймов, портами для micro-SD, 2x Thunderbolt 4 (USB-C, Power Delivery, DisplayPort), USB 3.1 Gen 1 для подключения устройств. Но у него высокая цена, а также улучшить можно только объём SSD.

Следующий - удобный Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6. Он похож во многом на предыдущий. Из дополнительного, чего нет у HP, - LTE-модем и 5G-модуль. А ещё здесь прочный алюминиевый корпус.

Третьим идёт ноутбук (а не комбинированная версия "ноут-планшет") Dell XPS 13 (9310). Здесь установлен процессор Intel Core i7-1165G7, корпус тоже из алюминия. Преобразовать модель можно только заменой SSD. Разъёмов - довольно мало: два Thunderbolt 4/USB 4 Type-C.

MSI GE66 Raiderмощнее уже рассмотренных. Вообще этот ноут - игровой. Поэтому "начинка" качественная: процессор Intel Core i9-10980HK, базовая частота 3,1 ГГц и Turbo-частота 5,3 ГГц при TDP 65 Вт.). Диагональ экрана - 15,6 дюймов. Удобно, что есть RGB-подсветка. Правда, работать он может всего 4 часа без подзарядки.

Закрывает топ модель от LG - GRAM 17. Модель отличается относительно большим дисплеем - 17 дюймов. За счёт процессора Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и вплоть до 2 ТБ NVMe SSD обеспечивается быстрая работа. К тому же он способен выдержать 14 часов без зарядного устройства. Дизайн, как отмечают эксперты, при этом здесь самый обычный.