Рассекречен новый смартфон Samsung

Складной смартфон Galaxy Z Flip 3 рассекретили за несколько дней до анонса. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.

Фото: winfuture.de winfuture.de

Инсайдеры продемонстрировали изображения складного устройства и рассекретили характеристики гаджета. Судя по рендерам, внешний вид устройства в целом соответствует дизайну раскладушки Galaxy Z Flip 2. Смартфон имеет основной гибкий дисплей и дополнительный экран, двойную камеру, гаджет складывается по горизонтали. Согласно отчету, телефон получит 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2640x1080 пикселей и частотой до 120 герц. Дополнительный экран выйдет с диагональю 1,9 дюймов.

Galaxy Z Flip 3 будет работать на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 888 и иметь восемь гигабайт оперативной памяти формата LPDDR5 и 256 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1. На задней панели нового телефона окажется двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Спереди будет находиться фронтальная камера на 10 мегапикселей.

Также флагман получит аккумулятор емкостью 3300 миллиампер-часов. Устройство выйдет с защитой от влаги и пыли по стандарту IPX8, будет иметь встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор и функцию распознавания лица. Стоимость базовой версии Galaxy Z Flip 3, которая получит восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, составит 1099 евро или около 95 тысяч рублей.