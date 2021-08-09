Россия «потеряла контроль» над Чечней на картах Apple

«Потерю контроля» над регионом заметили пользователи мобильных устройств на операционной системе iOS при переключении с русского на украинский язык. На картах республика отмечена как субъект, входящий в состав Российской Федерации. При этом она носит название, полученное во время провозглашения «независимости» в 1991 году. Представители компании этот инцидент пока никак не прокомментировали.