Эксперт: миру грозят катастрофические изменения погоды

Гольфстрим и другие течения в Атлантическом океане за последние 100 лет демонстрируют почти полную потерю стабильности. Это приведет к неминуемым катастрофическим изменениям глобальной погоды в мире, пишет Guardian со ссылкой на исследование климатолога Никласа Боерса из Потсдамского института изучения климатических изменений.

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Климатолог отмечает, что система океанических течений Атлантическая меридиональная циркуляция (АМОС), существующая из-за разницы в температурах и солености в разных частях Мирового океана, ослабла до максимума за период не менее 1,6 тысячи лет, и вскоре может полностью остановиться.

Причины ослабления – таяние ледников, снижающее соленость океана, а также повышение глобальной температуры.

Нарушение циркуляции АМОС способно привести к потере устойчивости других компонентов глобальной климатической системы, включая тропические муссоны, ледяной щит и леса Амазонки.

Все эти факторы могут иметь катастрофические последствия для планеты. В частности, может быть нарушен режим осадков, от которых зависит выращивание продуктов питания для миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке. Также может подняться уровень моря у восточного побережья Северной Америки, что приведет к усилению штормов и понижению температуры в Европе.

Исследователь указывает, что возможные сроки коллапса Атлантической меридиональной циркуляции невозможно предсказать из-за сложности ее системы и неопределенности с масштабами глобального потепления в будущем.