В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Климатические кризис: миру грозят катастрофические изменения погоды

Вероника Полынина
33 минуты назад

Гольфстрим и другие течения в Атлантическом океане за последние 100 лет демонстрируют почти полную потерю стабильности. Это приведет к неминуемым катастрофическим изменениям глобальной погоды в мире, пишет Guardian со ссылкой на исследование климатолога Никласа Боерса из Потсдамского института изучения климатических изменений.

Эксперт: миру грозят катастрофические изменения погоды
Фото: ТАССТАСС

Климатолог отмечает, что система океанических течений Атлантическая меридиональная циркуляция (АМОС), существующая из-за разницы в температурах и солености в разных частях Мирового океана, ослабла до максимума за период не менее 1,6 тысячи лет, и вскоре может полностью остановиться.

Причины ослабления – таяние ледников, снижающее соленость океана, а также повышение глобальной температуры.

Нарушение циркуляции АМОС способно привести к потере устойчивости других компонентов глобальной климатической системы, включая тропические муссоны, ледяной щит и леса Амазонки.

Путин связал с изменением климата масштабы пожаров и паводков в России

Все эти факторы могут иметь катастрофические последствия для планеты. В частности, может быть нарушен режим осадков, от которых зависит выращивание продуктов питания для миллиардов людей в Индии, Южной Америке и Западной Африке. Также может подняться уровень моря у восточного побережья Северной Америки, что приведет к усилению штормов и понижению температуры в Европе.

Исследователь указывает, что возможные сроки коллапса Атлантической меридиональной циркуляции невозможно предсказать из-за сложности ее системы и неопределенности с масштабами глобального потепления в будущем.

«Единственное, что можно сделать, это поддерживать уровень выбросов как можно ниже», - отмечает Никлас Боерс.

Наука и техника,The Guardian,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители