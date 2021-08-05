В TikTok появились сториз

Сервис коротких видео TikTok запустил тестирование нового формата демонстрации контента. Функция работает по аналогии с форматами сториз в Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram. Сториз в TikTok можно просматривать в течение суток, после чего они будут удаляться. Сейчас функция доступна ограниченному количеству пользователей. Когда сториз распространят на всех юзеров, не сообщается.
Как сообщил портал Gizmodo со ссылкой на медиааналитика Мэтта Наварру, сториз в TikTok будут отображаться в левой части экрана в виде вертикальной полосы. Там можно будет оставлять комментарии, которые видны другим пользователям. Представитель приложения подтвердил, что небольшое пилотное тестирование этой функции уже проводится в ряде стран за пределами США. Соцсеть не раскрывает, сколько юзеров могут пользоваться сториз в пилотном режиме и когда функция станет общедоступна.
«Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу. Сейчас мы экспериментируем с тем, как предоставить авторам дополнительные форматы, чтобы воплотить их творческие идеи в жизнь», — заявил представитель TikTok.
Изначальна функция Stories появилась в приложении Snapchat, но наиболее популярна стала в соцсети Instagram. Формат также используется в Facebook, Pinterest, LinkedIn, а до последнего времени — и в Twitter (недавно закрытая функция Fleets).