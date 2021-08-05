В TikTok появились сториз

Сервис коротких видео TikTok запустил тестирование нового формата демонстрации контента. Функция работает по аналогии с форматами сториз в Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram. Сториз в TikTok можно просматривать в течение суток, после чего они будут удаляться. Сейчас функция доступна ограниченному количеству пользователей. Когда сториз распространят на всех юзеров, не сообщается.

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Как сообщил портал Gizmodo со ссылкой на медиааналитика Мэтта Наварру, сториз в TikTok будут отображаться в левой части экрана в виде вертикальной полосы. Там можно будет оставлять комментарии, которые видны другим пользователям. Представитель приложения подтвердил, что небольшое пилотное тестирование этой функции уже проводится в ряде стран за пределами США. Соцсеть не раскрывает, сколько юзеров могут пользоваться сториз в пилотном режиме и когда функция станет общедоступна.

«Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу. Сейчас мы экспериментируем с тем, как предоставить авторам дополнительные форматы, чтобы воплотить их творческие идеи в жизнь», — заявил представитель TikTok.