В Анапе обнаружена античная каменоломня

Античная каменоломня обнаружена археологами в Анапе возле хутора Воскресенского при раскопках в рамках реконструкции автомобильной дороги Новороссийск — Керчь. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе администрации края.

«Столь масштабное исследование древнейшего античного памятника на территории Краснодарского края проводится впервые. И это позволит не только воссоздать строительную историю объекта археологического наследия и быт местных жителей, но и разобраться в экономической жизни древних цивилизаций», — прокомментировал вице-губернатор Сергей Болдин.

В каменоломне специалисты обнаружили, в частности, следы вбивания клиньев и пропила слоев песчаника — этот материал тогда использовали при строительстве. Археологи полагают, что из этой каменоломни материал поставлялся на строительство рядом с античным городом Горгиппией (ныне территория Анапы). Ранее на месте раскопок были обнаружены древнегреческие усадьбы, хозяйственные постройки, участок каменной дороги.