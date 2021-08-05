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TikTok скопировал популярную функцию Instagram

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

В TikTok начали тестировать новый формат для демонстрации контента, пишет Gizmodo со ссылкой на слова инсайдера Мэта Навара, которые позже подтвердил представитель платформы.

TikTok скопировал популярную функцию Instagram
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Новое дополнение будет точно таким же, как функция Stories в таких соцсетях как Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram. Пользователи смогут публиковать контент, который будет доступен 24 часа, после чего он будет автоматически удален.

Как сообщается, Stories в TikTok будут отображаться в левой части экрана в виде вертикальной полосы.

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