TikTok скопировал популярную функцию Instagram

В TikTok начали тестировать новый формат для демонстрации контента, пишет Gizmodo со ссылкой на слова инсайдера Мэта Навара, которые позже подтвердил представитель платформы.

Новое дополнение будет точно таким же, как функция Stories в таких соцсетях как Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram. Пользователи смогут публиковать контент, который будет доступен 24 часа, после чего он будет автоматически удален.