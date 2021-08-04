В Израиле археологи нашли следы описанного в Библии землетрясения

Об этом сообщает пресс-служба Управления древностей страны. В его заявлении говорится, что около 2800 лет назад в Израиле произошло землетрясение, которое ранее было обнаружено в нескольких местах на территории государства, но впервые учёным удалось найти остатки разрушений, указывающих на то, что землетрясение также произошло в Иерусалиме. При раскопках в граде Давида были обнаружены кухонная утварь и разбившиеся сосуды для хранения.