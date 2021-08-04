МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

МегаФон предложил решение для бизнеса, позволяющее анализировать тональность разговоров. С его помощью можно в автоматическом режиме выявить потенциально конфликтные беседы с клиентами, а также улучшать качество обслуживания, сообщает пресс-служба компании.

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Компании тратят большое количество времени на анализ звонков отделов продаж и обслуживания. Новый сервис будет выделять моменты в записи, в которых разговор мог привести к конфликту, исключая необходимость прослушивать многочасовые звонки целиком.

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Алгоритмы машинного обучения оценивают эмоции в разговоре. Они проводят спектральный анализ звуковых файлов, оценивают колебания звуков и находят наиболее эмоциональные реплики. Система реагирует не на громкость голоса, которая не всегда означает конфликт, а на его изменение на фоне стресса. Система прошла обучение на 30 тысячах разговоров общей длительностью 750 часов и будет продолжать обучаться в процессе эксплуатации.

Новый сервис будет интегрирован в решение Виртуальная АТС, позволяющее настроить единый многоканальный номер, чтобы принимать на него неограниченное количество звонков от клиентов.

«Рынок речевых технологий в России, по прогнозам аналитиков, вырастет в 2,5 раза в течение пяти лет. Все чаще компаниям не просто необходимо организовать канал коммуникации с клиентом, но и автоматизировать работу для улучшения пользовательского опыта. Наше решение «Разговоры на повышенных тонах» открывает малому и среднему бизнесу возможность усовершенствовать работу с обращениями клиентов, ускорить этот процесс и экономить рабочее время сотрудников», – сказала руководитель по интеллектуальным продуктам и развитию онлайн-экосистемы МегаФона Татьяна Плотникова.