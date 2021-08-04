Маск рассказал о вдохновении российскими разработками

По словам американского изобретателя, он проводит много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Маск отметил, что сам создал сотни различных конструкций. Он также рассказал об улучшениях двигателя Raptor для сверхтяжелой многоразовой ракеты Super Heavy. Создатель SpaceX уточнил, что это двигатель с полной газификацией компонентов горения, который теперь имеет большее давление, чем раньше. В то же время Маск заметил, что это относительно небольшие улучшения, если сравнивать с тем, «что русские уже сделали».