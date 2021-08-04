Роскомнадзор ограничил доступ к сайту художников DeviantArt

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к DeviantArt, популярному интернет-сервису для художников, фотографов и иллюстраторов. В июле ведомство сообщало, что нашло на портале страницы с изображением детской порнографии, нацистским и суицидальным контентом, а также пропаганду наркотиков. Сайт уже блокировали за похожие нарушения в 2014 году.

Фото: «Секрет фирмы», pixabay.com, pxfuel.com «Секрет фирмы», pixabay.com, pxfuel.com

На момент написания новости DeviantArt отсутствует в реестре запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Но данные общественного проекта «Роскомсвобода» показывают, что ведомство заблокировало доступ к отдельным страницам сайта.

Ранее Роскомнадзор выражал надежду, что администрация сайта самостоятельно удалит запрещённые материалы, так как DeviantArt популярен среди россиян.

DeviantArt открыли в августе 2000 года. В 2017-м сообщество купил конструктор сайтов из Израиля Wix. Сумма сделки составила $36 млн.

В 2014 году Роскомнадзор впервые заблокировал DeviantArt. Доступ к сайту ограничили из-за материалов с эротическими иллюстрациями. Вскоре после этого на платформе Change.org создали петицию с призывом отменить блокировку DeviantArt. Спустя несколько дней доступ к сайту восстановили.