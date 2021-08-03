Корабль «Ю.А. Гагарин» перестыкуют к модулю «Наука»

Перестыковка пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с модуля «Рассвет» Международной космической станции на новый модуль «Наука» намечена на 28 сентября, говорится в сообщении Роскосмоса.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), отстыковка корабля от модуля «Рассвет» и стыковка с «Наукой» запланированы на 28 сентября 2021 года», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В госкорпорации уточнили, что во время «перепарковки» корабль освободит стыковочный узел для «Союза МС-19», запуск которого запланирован на 5 октября.

Кроме того, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос 2 и 8 сентября. Как уточнили в госкорпорации, внекорабельная деятельность будет посвящена интеграции нового модуля «Наука» на внешней стороне Международной космической станции.