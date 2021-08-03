В первые две недели после перенесенного коронавируса значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта. Об этом говорится в публикации журнала Lancet.

В исследовании приняли участие более 86 тысяч человек. Средний возраст участников составил 48 лет. Ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы у людей из контрольной группы. Выяснилось, что коронавирус увеличивал риск острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза.

Отмечается, что этом зависимость сохранялась, несмотря на разницу в сопутствующих заболеваниях участников, а также на их возраст, пол и социально-экономические факторы, пишут Известия.

А ранее врач-терапевт Никита Харлов заявил, что коронавирус может обострять хронические заболевания, провоцируя постковидный синдром. Специалист отметил, что после избавления от инфекции человеку приходится бороться с обостренными хроническими заболеваниями. По его словам, течение постковидного синдрома зависит от того, чем человек болел раньше. Харлов добавил, что пострадать могут любые органы.