Учёные превратили чистую воду в подобие металла

Абсолютно чистая вода, которая получается специалистами в лабораторных условиях, прежде всего известна своим свойством идеального изолятора. Связано это с тем, что в отличие от примесей в обычной воде, в чистой ничего подобного нет.

Но несмотря на это, группа учёных из Чехии и Германии удалось в экспериментальном порядке сделать из чистой воды подобие металла. На короткое время она получила свободные частицы, став рабочим проводником, пишет Nature.