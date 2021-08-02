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Учёные превратили чистую воду в подобие металла

Ferra.ru
1 час назад

Абсолютно чистая вода, которая получается специалистами в лабораторных условиях, прежде всего известна своим свойством идеального изолятора. Связано это с тем, что в отличие от примесей в обычной воде, в чистой ничего подобного нет.

Учёные превратили чистую воду в подобие металла
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но несмотря на это, группа учёных из Чехии и Германии удалось в экспериментальном порядке сделать из чистой воды подобие металла. На короткое время она получила свободные частицы, став рабочим проводником, пишет Nature.

Основой для необычного «превращения» стало другое интересное достижение учёных —небывалое давление в 48 мегабар. Во время него атомы вещества сжимаются так сильно, что по итогу орбитали электронов перекрывают друг друга. В свою очередь из этого следует их перемещение и возникает проводимость.

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