Маск задумал построить в Британии спутниковую станцию связи

Компания SpaceX Илона Маска построит в Великобритании станцию связи, позволяющую покрыть всю страну широкополосным спутниковым интернетом Starlink, выяснило издание The Telegraph. Ранее в Соединённом Королевстве запустили тестовую подписку на Starlink, которая позволяет пользоваться интернетом со скоростью до 150 Мбит/с. Во всём мире спутниковый интернет Маска должен заработать летом 2021 года.

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Станцию связи решили оборудовать на острове Мэн. Газета указала , что Starlink скоро получит лицензию на строительство — процесс находится в завершающей стадии. Проект уже получил документы на использование радиочастот определённых диапазонов и разрешение установить оборудование на острове.

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Станция позволит охватить широкополосной связью всю Британию, в том числе сельские районы на севере государства. Как отметило издание, власти острова Мэн самостоятельно выдают лицензии на радиочастоты, не все рабочие диапазоны там зарезервированы, и Starlink может этим воспользоваться.

Ранее Starlink в тестовом режиме запустила в Британии подписку на спутниковый интернет со скоростью до 150 Мбит/с. Абонентская плата составляет 89 фунтов стерлингов ($124) в месяц. Антенну и ресивер, через которые идёт согнал, можно купить единоразово за 439 фунтов ($613,5).

В июне «Секрет» писал об обещании Илона Маска запустить интернет от Starlink во всём мире до осени 2021 года. В феврале SpaceX открыла предзаказы на подключение к Starlink за $99, но тогда сообщалось, что отдельным регионам придётся ждать подключения до 2022 года.

В июле SpaceX установила оборудование Starlink в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, пострадавшей от наводнения. Жители региона получили бесплатный доступ к интернету и мобильной связи.