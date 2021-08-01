NASA назвало последствия нештатной ситуации с модулем «Наука»

Руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл подробно рассказал об инциденте с российским модулем «Наука», который непроизвольно включил двигатели при стыковке с МКС. В итоге Международная космическая станция немного сдвинулась с места и совершила вращение.

Фото: космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

«Почти все вращение происходило по тангажу. Выполнено 1,5 оборота в одну сторону, затем 0,5 оборота для возврата», - написал Сковилл в Twitter.

На этой неделе многофункциональный лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.