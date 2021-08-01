NASA назвало последствия нештатной ситуации с модулем «Наука»

Руководитель полетов NASA Зебулон Сковилл подробно рассказал об инциденте с российским модулем «Наука», который непроизвольно включил двигатели при стыковке с МКС. В итоге Международная космическая станция немного сдвинулась с места и совершила вращение.
«Почти все вращение происходило по тангажу. Выполнено 1,5 оборота в одну сторону, затем 0,5 оборота для возврата», - написал Сковилл в Twitter.
На этой неделе многофункциональный лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС.
После стыковки и в процессе подготовки к открытию переходных люков модуль внезапно включил двигатели. Станция утратила ориентацию, для компенсации возмущений от двигателей «Науки» включились двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». МКС не получила повреждений из-за инцидента, опасности для экипажа станции не возникало.