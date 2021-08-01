Найден способ снизить вес космических ракет

Специалисты компании MT Aerospace, работающей с Европейским космическим агентством, разработали новый тип материала, который будет полезен в одной из самых важных частей ракеты — топливных баках.

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Данный материал известен как пластик, армированный углеродным волокном. Эта технология существует уже несколько десятилетий и широко используется в автомобилестроении, авиакосмической промышленности. Но до сих пор никому не удавалось успешно сделать из материала ракетный топливный бак.