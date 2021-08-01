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Найден способ снизить вес космических ракет

Ferra.ru
1 час назад

Специалисты компании MT Aerospace, работающей с Европейским космическим агентством, разработали новый тип материала, который будет полезен в одной из самых важных частей ракеты — топливных баках.

Найден способ снизить вес космических ракет
Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Данный материал известен как пластик, армированный углеродным волокном. Эта технология существует уже несколько десятилетий и широко используется в автомобилестроении, авиакосмической промышленности. Но до сих пор никому не удавалось успешно сделать из материала ракетный топливный бак.

Исследователи же преодолели некоторые трудности и смогли этого добиться. В итоге получились более лёгкие топливные баки. Вес же напрямую связан со стоимостью запуска, поэтому его снижение важно для производителей ракет. В будущем технология углепластика может снизить вес носителя на две тонны.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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