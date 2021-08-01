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На острове Эланд в Швеции обнаружили часть фундамента самого большого старинного замка

ТАССиещё 1
3 часа назад

Шведские археологи обнаружили часть фундамента самого большого старинного замка острова Эланд, Сёрбю Борга. Об этом в воскресенье сообщает телеканал SVT.

На острове Эланд в Швеции обнаружили часть фундамента самого большого старинного замка
Фото: ТАССТАСС

Находка являет собой археологическую сенсацию, поскольку ранее Сёрбю Борг считался своего рода замком-призраком. Он упоминается в труде эландского священника Николауса Валлинуса "Об Эланде", изданном в 1703 году, однако точного описания его местоположения нет, из-за чего его никак не удавалось найти.

Обнаруживший замок археолог Ян-Хенрик Фаллгрен объясняет неудачи своих предшественников ошибкой в отношении района поисков, которые велись в деревне Сёрбю, расположенной примерно в 10 км от замка. Земли Сёрбю Борга в XVIII веке принадлежали ей. Когда-то здесь был остров, но потом, около 400 лет назад, в результате осушительных работ вода вокруг него исчезла. По словам Фаллгрена, в древние времена остров мог носить статус священного: на протяжении 2 тыс. лет здесь происходили жертвоприношения богам.

Когда археолог объявил о своей находке, многие из его коллег отнеслись к этому скептически. Однако обследование местности с помощью наземного радара подтвердило наличие в земле большого числа фундаментов, расположенных рядом с крепостной стеной в радиальном направлении, точно так же, как и в других древних замках Эланда. После этого критические голоса стихли, а Фаллгрену пошли поздравления от шведских и скандинавских археологов.

"Обнаружение еще одного старинного замка на острове является сенсационным во многих отношениях", - заявил автор находки в интервью телеканалу.

Наука и техника,Швеция,
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