Каждый пятый житель России использует кнопочный телефон

Чаще всего их используют люди старше 65 лет — 37%. На людей в возрасте до 25 лет приходится 15% кнопочных телефонов. В Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Мурманске такие девайсы использует каждый четвертый абонент сотовой связи. А в Москве — примерно каждый пятый.