Каждый пятый житель России использует кнопочный телефон

Кнопочными телефонами пользуются почти 20% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные операторов связи.
Чаще всего их используют люди старше 65 лет — 37%. На людей в возрасте до 25 лет приходится 15% кнопочных телефонов. В Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Мурманске такие девайсы использует каждый четвертый абонент сотовой связи. А в Москве — примерно каждый пятый.
По словам опрошенных РБК экспертов, в России сохраняется устойчивый спрос на кнопочные телефоны. Их покупают детям и пожилым людям. Есть и те, кому телефон нужен только для звонков, либо критически важен длительный заряд батареи.