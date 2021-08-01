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РБК: почти каждый пятый житель России использует кнопочный телефон

BFM.RUиещё 2
52 минуты назад

Кнопочными телефонами пользуются почти 20% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные операторов связи.

Каждый пятый житель России использует кнопочный телефон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаще всего их используют люди старше 65 лет — 37%. На людей в возрасте до 25 лет приходится 15% кнопочных телефонов. В Петербурге, Владивостоке, Краснодаре и Мурманске такие девайсы использует каждый четвертый абонент сотовой связи. А в Москве — примерно каждый пятый.

По словам опрошенных РБК экспертов, в России сохраняется устойчивый спрос на кнопочные телефоны. Их покупают детям и пожилым людям. Есть и те, кому телефон нужен только для звонков, либо критически важен длительный заряд батареи.

Наука и техника,РБК,Россия,
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