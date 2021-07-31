В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

После стыковки с МКС из «Науки» вылетел болт

Ювелина Бернст
1 час назад

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что из нового модуля "Наука", пристыкованного к МКС, при открытии люка вылетел 2-сантиметровый болт. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа, транслируемых NASA.

Других проблем в новом модуле визуально не обнаружили, пыли в модуле нет, уточнил Новицкий.

Сейчас экипаж работает над продувкой топливных систем модуля, двигатели которого неожиданно включились после стыковки со станцией.

В «Роскосмосе» высказались о падении давления в "Звезде"

Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.

В "Науке" есть спальное место, туалет и рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

Минувшей ночью экипаж доложил на Землю о том, что давление в служебном российском модуле "Звезда" упало до 154 мм.рт.ст. В «Роскосмосе» сообщили, что переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объема МКС. В течение суток давление там будет поднято до 200 мм рт ст. Давление в модуле «Наука» находится в норме, отметили в госкорпорации.

Наука и техника,Видео,Олег Новицкий,Роскосмос,NASA,РИА Новости,
70
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители