Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что из нового модуля "Наука", пристыкованного к МКС, при открытии люка вылетел 2-сантиметровый болт. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа, транслируемых NASA.

Других проблем в новом модуле визуально не обнаружили, пыли в модуле нет, уточнил Новицкий.

Сейчас экипаж работает над продувкой топливных систем модуля, двигатели которого неожиданно включились после стыковки со станцией.

Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.

В "Науке" есть спальное место, туалет и рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.