Российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что из нового модуля "Наука", пристыкованного к МКС, при открытии люка вылетел 2-сантиметровый болт. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа, транслируемых NASA.
Других проблем в новом модуле визуально не обнаружили, пыли в модуле нет, уточнил Новицкий.
Сейчас экипаж работает над продувкой топливных систем модуля, двигатели которого неожиданно включились после стыковки со станцией.
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.
В "Науке" есть спальное место, туалет и рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.
Минувшей ночью экипаж доложил на Землю о том, что давление в служебном российском модуле "Звезда" упало до 154 мм.рт.ст. В «Роскосмосе» сообщили, что переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объема МКС. В течение суток давление там будет поднято до 200 мм рт ст. Давление в модуле «Наука» находится в норме, отметили в госкорпорации.