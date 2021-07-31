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Компания Porsche тоже собирается строить космические ракеты

Ferra.ruиещё 1
53 минуты назад

Немецкий производитель автомобилей, Porsche, намерен вложиться в развитие технологий и устройств, позволяющих выходить на низкую околоземную орбиту.

Porsche собирается строить космические ракеты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как передаёт еженедельник Dailymail, с таким заявлением выступили в автоконцерне, подчеркнув, что большая часть деталей ракеты Spectrum, которую разрабатывает Porsche, будет создана на 3D-принтере. По словам инсайдеров компании, новые разработки повлияют не только на развитие космической отрасли и удешевление выведения спутников на орбиту, но и на совершенствование автомобильных технологий.

Также в Porsche намерены вывести на низкую околоземную орбиту два спутника, в рамках проекта Isar Aerospace. Для этого компания уже инвестировала в проект 75 млн. долларов.

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