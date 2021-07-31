Porsche собирается строить космические ракеты

Как передаёт еженедельник Dailymail, с таким заявлением выступили в автоконцерне, подчеркнув, что большая часть деталей ракеты Spectrum, которую разрабатывает Porsche, будет создана на 3D-принтере. По словам инсайдеров компании, новые разработки повлияют не только на развитие космической отрасли и удешевление выведения спутников на орбиту, но и на совершенствование автомобильных технологий.