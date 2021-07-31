Ученые предупредили о появлении опаснейшего штамма COVID-19

Британская правительственная научная группа заявила о возможном появлении штамма коронавируса с 35% летальностью. Для борьбы с ним потребуется ревакцинация.

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В отчете, опубликованном в пятницу Научной консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), рассматривается ряд гипотетических сценариев, связанных с вариантами Covid-19.

Эксперты считают, что существует «реальная возможность» появления мутации с уровнем летальности в 35%. Новый опасный штамм может возникнуть в результате сочетания южноафриканского штамма с индийским (Дельта) или другими вариантами.

Ученые считают, что существующие вакцины останутся эффективными против нового вируса. Но можно «ожидать увеличения заболеваемости и смертности», поскольку прививка не предотвращает инфицирование полностью.

«Худший» сценарий связан со случаем, если иммунная система людей перестанет вырабатывать антитела к новым вариантам. Вирус мутирует до такой степени, что антитела, предотвращающие инфекцию, вызванную предыдущими штаммами, больше не сработают. Это «сценарий судного дня». Однако исследователи пришли к выводу, что он маловероятен.

В отчете также отмечается, что новый коронавирус может следовать эволюционным путем. Тогда он станет «более передаваемым, но менее вирулентным». SAGE сравнивает такой тип ковида с обычными простудными заболеваниями. В краткосрочной перспективе это маловероятно, но позже может стать «реальной возможностью», поскольку вирус полностью адаптируется к человеку.