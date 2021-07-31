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В «Роскосмосе» прокомментировали падение давления в модуле «Звезда»

Ювелина Бернст
1 час назад

В «Роскосмосе» высказались о падении давления в служебном российском модуле "Звезда" на Международной космической станции. Комментарий размещен на сайте госкорпорации.

В «Роскосмосе» высказались о падении давления в "Звезде"
Фото: NASANASA

В компании рассказали, что переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объема МКС. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 мм.рт.ст. В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт ст. Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме, отмечается в сообщении.

Давление в модуле МКС резко упало

Минувшей ночью экипаж доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм.рт.ст. Для сравнения, весной, когда устраняли проблему с утечкой воздуха в переходной камере, оно было на уровне 405 миллиметров.

Утечку воздуха на МКС зафиксировали в сентябре 2019 года. После того как ее скорость возросла в пять раз, в августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях космической станции для проверки их герметичности. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".

В октябре космонавты обнаружили трещину длиной 4,5 см. Ее временно заклеили термостойким скотчем, а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить потерю воздуха.

Наука и техника,Роскосмос,
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