Их любимый лунный трактор: как американцы впервые покатались по Луне

Полвека назад в ходе миссии «Аполлон-15» на Луне американцы впервые покатались по спутнику на «лунном багги» — управляемом водителем автомобиле. Некоторые подробности, связанные с реализацией этого проекта, трудности и курьезы, случавшиеся во время экспедиций «Аполлонов», вспоминает «Газета.Ru».

С миссией «Аполлона-15» — девятой пилотируемой экспедицией в рамках программы «Аполлон» и четвертой высадкой собственно на Луну — связано немало славных дел: она признана «одной из самых блистательных с научной точки зрения» (и вместе с этим и одной из самых скандальных). Впервые был задействован так называемый модуль научных приборов SIM (Scientific Instrument Module) в служебном отсеке корабля — аппаратура и фотокамеры для изучения Луны с орбиты; на лунную орбиту был доставлен и запущен небольшой искусственный спутник.

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На обратном пути к Земле был совершен первый выход в открытый космос в межпланетное пространство (для демонтажа и последующей доставки на Землю отснятых фотокассет). Непосредственно на Луне впервые была использована, правда, не совсем удачно, буровая установка ALSD (Apollo Lunar Surface Drill). Вообще, как и во всех последующих миссиях, главный упор делался уже не на чисто технические достижения «лунной гонки», а на научную составляющую.

Лунный модуль, получивший в этот раз наименование «Фалькон» («Сокол»), был модифицирован так, что оказался существенно тяжелее всех предшественников, а для посадки была выбрана наиболее крутая траектория, в результате чего из всех шести прилунений «Аполлонов» эта посадка оказалась самой жесткой — даже с помятым соплом двигателя посадочной ступени.

Но, безусловно, наиболее примечательным новшеством стало впервые доставленное и опробованное 31 июля 1971 года транспортное средство, позволившее астронавтам резко увеличить дальность своих путешествий по поверхности спутника — до 28 км — и собрать 77 кг образцов лунного грунта (почти вдвое больше «Аполлона-14»). Две оставшиеся миссии — «Аполлоны-16» и «-17» — также с успехом использовали такие же «лунные тележки», или, как их называли официально, LRV (Lunar Roving Vehicle), а в просторечии — «лунные багги».

Старт корабля «Аполлон-15» состоялся 6 июля 1971 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Сатурн-5» Вернера фон Брауна (модификации позволили несколько увеличить общую полезную нагрузку). Место высадки на Луне было выбрано в Болоте Гниения (Palus Putredinis) на юго-восточной окраине Моря Дождей (Mare Imbrium), у подножия лунных Апеннин, самой высокой гряды лунных гор, высотой более 4500 м. Возвращение на Землю и приводнение состоялось в акватории Тихого океана 7 августа, в 530 км от Перл-Харбора — тоже не без приключений — на двух парашютах из трех. Экипаж — Дэвид Скотт (командир), Альфред Уорден (пилот командного модуля, не садившийся на Луну) и Джеймс Ирвин (пилот лунного модуля). Все члены экипажа были действующими офицерами ВВС США. Совершено три выхода на поверхность общей продолжительностью 18,5 часа.

К этому времени на поверхности Луны вовсю работал советский «Луноход-1», его путешествие продлилось с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года.

Так что «лунной тележке» не суждено было стать первым в мире планетоходом. Однако принципиальное отличие состояло в том, что наши «Луноходы» — а второй будет доставлен на Луну 15 января 1973 года, пройдя 42 км до прекращения миссии 4 июня 1973 года, — управлялись дистанционно и автоматически, за рулем же LRV сидел непосредственно командир экипажа.

Интересно, как по-разному подошли конструкторы к проектированию вездеходов: ходовая часть советских 900-килограммовых «Луноходов», создаваемых под руководством Георгия Бабакина в конструкторском бюро Машиностроительного завода имени Лавочкина, содержала восьмиколесный движитель с эластичной подвеской для каждого колеса, причем колеса были выбраны решетчатые безпневматические. Поворот осуществлялся путем изменения скорости и направления вращения левого и правого бортов.

Американцы (разработчиком и генеральным подрядчиком тут выступила фирма Boeing) обошлись более традиционной четырехколесной конструкцией из алюминиевых труб с надувными колесами и отсутствием герметичной кабины. Масса этого устройства составляла более скромные 210 кг, грузоподъемность в условиях пониженной лунной силы тяжести — 490 кг.

Каждое колесо «лунных багги» приводилось в действие отдельным тяговым электродвигателем мощностью по 190 Вт. Управление движением осуществлялось двумя рулевыми электродвигателями (по одному для передних и задних колес). Причем во время первой поездки Скотта и Ирвина с «Аполлона-15» поворот передних колес не работал, что, впрочем, существенно не повлияло на работоспособность конструкции, ведь «ровер» оставался управляемым при отключении любого из двух рулевых двигателей, у него только радиус разворота увеличивался с трех метров до шести (и перед дальнейшими поездками и это починили).

Электропитание «Луноходов» (позже воспроизведенное и в американских марсоходах) базировалось на солнечных батареях площадью 3,5 м² мощностью 180 Вт и буферных аккумуляторах (серебряно-кадмиевых с емкостью 200 ампер-часов). На LRV устанавливались две неперезаряжаемые серебряно-цинковые батареи емкостью 121 ампер-час каждая.

Колеса американского «ровера» (разработка General Motors) поверх покрышки обволакивались еще стальной проволокой с цинковым покрытием и содержали специальный титановый протектор для надежного контакта с грунтом. Над колесами крепились крылья — пылевые щитки, — однако они оказались не очень надежными. Во время экспедиции «Аполлона-17» Юджин Сернан случайно задел молотком, торчавшим из его кармана, задний правый удлинитель крыла и оторвал его. Попытка починить с помощью скотча удалась лишь частично, и астронавтам в той экспедиции сильно досаждала летевшая из-под колес лунная пыль, к тому же пристававшая к клейкой ленте, которая после этого ни к чему не клеилась. В дальнейшем по совету с Земли удалось соорудить и прикрепить к крылу бумажный удлинитель, который до сих пор хранится в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне.

С помощью «ровера» «Аполлонам-15» удалось собрать ценную коллекцию камней, в которую вошел первый образец изначальной коры Луны (возрастом 4,5 млрд лет), часто называемый «Камнем Бытия» (15415) и удивительный «Рыхлый зеленый комок» (15425), содержащий первую воду, обнаруженную на Луне.

В этой экспедиции впервые активно использовалось постоянное видеонаблюдение за астронавтами с Земли, однако по своей инициативе и довольно часто экипаж отходил от полетного задания, делая это исподтишка и подыгрывая друг другу. Возможно, науке и нужно быть им за это благодарной. Еще в первой поездке Скотт сделал несанкционированную остановку, чтобы подобрать интересный кусок базальта темного цвета, сообщив при этом на Землю, что останавливается, чтобы поправить ремни безопасности. Теперь этот камень известен как «Базальт ремней безопасности» (The Seatbelt Basalt).

Также по своей инициативе и скрыв это от Земли астронавты провели мемориальную церемонию, оставив небольшую табличку с именами четырнадцати погибших советских и американских покорителей космоса и 8,5-сантиметровую алюминиевую фигурку, олицетворяющую павшего астронавта.

Позже разразился скандал, когда вопреки договоренности создатель «первого и пока единственного произведения искусства, доставленного на Луну», бельгийский скульптор Пол ван Хойдонк, решил продавать копии этой фигурки.