Из нового российского модуля МКС вылетел болт. Это произошло при открытии люка «Науки».
«Визуально всё было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели, как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — сказал российский космонавт Олег Новицкий. Его слова привело РИА Новости.
Модуль «Наука» пристыковался к станции 29 июля. В тот же день на нём произошёл сбой: из-за программного обеспечения незапланированно включились двигатели. После сбоя в работе «Науки» США отложили тест нового космического корабля «Старлайнер».