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Из нового российского модуля МКС вылетел болт

Говорит Москваиещё 2
1 час назад

Из нового российского модуля МКС вылетел болт. Это произошло при открытии люка «Науки».

«Визуально всё было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели, как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — сказал российский космонавт Олег Новицкий. Его слова привело РИА Новости.

Модуль «Наука» пристыковался к станции 29 июля. В тот же день на нём произошёл сбой: из-за программного обеспечения незапланированно включились двигатели. После сбоя в работе «Науки» США отложили тест нового космического корабля «Старлайнер».

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Российский модуль был построен в середине 90-х годов. Его пуски несколько раз откладывались. Старт тяжёлой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля.
Наука и техника,Видео,Олег Новицкий,Роскосмос,РИА Новости,
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