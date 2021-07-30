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Российские космонавты впервые зашли в модуль «Наука» на МКС

Говорит Москва
1 час назад

Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли люк переходного отсека модуля и перешли в жилую зону приборно-герметичного отсека.

Российские космонавты впервые зашли в модуль «Наука» на МКС
Фото: Олег Новицкий / пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАССОлег Новицкий / пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС

Об этом сообщает «Роскосмос». Уточняется, что на борту модуля космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

МЛМ «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля «Наука» непреднамеренно и неожиданно начали работать. Ситуация не угрожала экипажу.

В Роскосмосе пояснили, что шёл процесс перевода модуля из полётного режима в режим «состыкован с МКС».

Наука и техника,Олег Новицкий,Роскосмос,NASA,
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