Космонавты впервые зашли в модуль "Наука"

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту МКС, впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса , распространенном в пятницу.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.