Космонавты впервые зашли в модуль "Наука"

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на борту МКС, впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.
"Российские члены экспедиции МКС-65 Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Роскосмосе, согласно плану работ, на борту многоцелевого лабораторного модуля космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосфер
МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) в четверг. Ситуация не угрожала экипажу. В Роскосмосе пояснили, что идет процесс перевода модуля из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле.
В свою очередь генконструктор РКК "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев пояснил, что двигатели "Науки" включились в четверг из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.