Российские ученые нашли мутацию, которая позволяет COVID-19 избегать клеточного иммунитета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Сколковского института науки и технологий.

«Исследователи Сколтеха и их коллеги изучили самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней. Исследование позволило выявить мутации, которые помогают коронавирусу SARS-CoV-2 избегать клеточного иммунитета», — заявили в институте.

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В Сколтехе отметили, что коронавирус непрерывно мутирует. Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ. В пресс-службе пояснили, что это делает подобных пациентов с ослабленным иммунитетом невольными «горячими точками» быстрой эволюции вируса.

«Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться», — сказано в сообщении.

Результаты исследования указывают на то, что уклонение от клеток иммунной системы – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.

Японские биологи обнаружили, что «лямбда»-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью, а также может скрываться от иммунной системы организма. Результаты исследования ученых опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«Лямбда»-штамм коронавируса сейчас активно распространяется по многим странам Южной Америки, однако история его появления и его свойства оставались загадкой для вирусологов. Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным» — пишут исследователи.

Ученые изучили каким образом «лямбда»-штамм COVID-19 проникает в культуры клеток и установили, что данный вариант коронавирусной инфекции по уровню активности заражения клеток находится примерно на одном уровне с индийским «дельта»-штаммом. При этом он в значительной степени превосходит британский «альфа»-штамм, южноафриканский штамм и более ранние вариации вируса.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация зафиксировала распространение «лямбда»-штамма коронавирусной инфекции более чем в 30 странах.

Мутации коронавируса незначительно снижают эффективность вакцин. Об этом заявил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов, передает ТАСС.

Он уточнил, что все вакцины сделаны на основе уханьского варианта COVID-19. Несмотря на «дельта»-вариант, который циркулирует в России, вакцины остаются эффективными и формируют необходимый коллективный иммунитет.

В центре «Вектор» также добавили, что распространение бразильского штамма коронавируса в России маловероятно, на данный момент он зафиксирован только в Якутии. Максютов заявил, что «дельта»-вариант COVID-19 не позволит новому штамму распространиться в стране.

Специалисты установили, что у переболевших коронавирусом пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодёжи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование лабораторной службы «Хеликс».

Возраст — наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесённой коронавирусной инфекции, — пояснили специалисты.

Они уточнили, что таких антител больше у переболевших в возрасте 60–70 лет, при этом у группы в возрасте 20–30 лет антител было меньше в два раза. Исследователи подчеркнули, что количество защитных молекул не зависело от тяжести перенесённого заболевания.

При этом обычно тяжесть заболевания всё-таки влияет на количество антител.

Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при лёгком течении болезни, — уточнили в «Хеликсе».

Профессор Института иммунологии Ла-Хойи доктор Шейн Кротти считает маловероятным появление полностью невосприимчивого к вакцинам штамма коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

По мнению вирусолога, шансы такого развития событий равны нулю, поскольку это не соответствует паттерну поведения вируса. Он также отметил, что иммунная система человека имеет множество разных стратегий распознавания патогенов. Поэтому даже в том случае, если им удается обойти иммунитет, в организме есть и другие антитела, которые все еще могут распознать вирус.

Кротти также добавил, что в настоящее время самым серьезным вызовом является «дельта»-штамм коронавируса, отличительной чертой которого является скорость распространения. Как пояснил эксперт, из-за того, что данный вариант COVID-19 более быстрый, он больше воспроизводится в организме, в связи с чем его труднее остановить. В то же время Кротти напомнил, что существующие вакцины работают против данного штамма.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Радио 1», какие признаки будут свидетельствовать об окончании пандемии коронавируса.

По словам эксперта, такими критериями в первую очередь будут прекращение смертей от COVID-19 и преобладание числа выздоравливающих людей. Также должно сократиться количество пациентов, которые переносят коронавирус в тяжёлой форме. Кроме этого, у большинства стран должен сформироваться коллективный иммунитет.

Викулов отметил, что сейчас уже более 15 стран достигли популяционного иммунитета, поэтому в них ситуация с коронавирусом стала более предсказуемой.